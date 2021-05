Kobieta w pelerynie

W znakomitej „Asystentce" (2019), najgłośniejszym i najcichszym zarazem filmie ery #MeToo, reżyserka Kitty Green na przykładzie jednego dnia z życia pracownicy dużej korporacji portretuje świat rządzony przez mężczyzn. Panuje w nim zmowa milczenia, kobiety są zastraszane i knebluje się im usta. Wszelkie próby przełamania takiego stanu rzeczy kończą się odbiciem od ściany, tym bardziej że oprawców nigdy nie widać. Teraz dostaliśmy dzieło z tego nurtu o diametralnie odmiennej tonacji. Bohaterka hipnotyzującej „Obiecującej. Młodej. Kobiety" autorstwa Emerald Fennell – do tej pory znanej jako aktorka i scenarzystka serialu „Obsesja Eve" – bierze sprawy w swoje ręce. Próbuje zawalczyć o sprawiedliwość dla tych, którym kazano dotychczas trzymać język za zębami.

Sekwencja otwierająca film. Dziewczyna w klubie jest tak pijana, że zsuwa się z sofy. Z trudem utrzymuje głowę w pionie. Zauważa ją trzech mężczyzn. Pada kilka niewybrednych żartów. Jeden z panów, na pierwszy rzut oka wyraźnie zatroskany jej stanem, decyduje się podejść. Ma jak najlepsze intencje. „Jestem miłym facetem" – mówi i oferuje podwózkę do domu. Jeśli nie on – ten miły facet – to strach pomyśleć, kto przyjdzie po nim. Ona nie wie, co się dzieje. Jest zbyt wstawiona, by kontrolować sytuację. Nieznany gość zabiera ją więc do swego mieszkania. Tam zaczyna całować, chwilę potem oboje są już w łóżku. Kiedy dobiera się do jej majtek, następuje zwrot akcji. „Hej, co robisz?" – pyta dziewczyna, niespodziewanie absolutnie trzeźwa. Udając pijaną, obnażyła fałsz „miłego kolesia".

Cassie (bezbłędna w tej roli Carey Mulligan) kilka lat wcześniej, będąc najlepszą studentką na roku, rzuciła szkołę medyczną, by zająć się zgoła ...

