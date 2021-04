Robert Mazurek: Nie ma życia bez szampana

To do Reims, do Katedry Aniołów, przybywali francuscy władcy na ceremonię swej koronacji, ale nie świętowali tego wydarzenia trunkami z okolicy.

Nic dziwnego, w Szampanii robiono wtedy marne kwasiory, które eksplodowały w piwnicach. I tak do samiutkiego końca XVII wieku, kiedy sprytny benedyktyński mnich Pierre Perignon nauczył tubylców, jak wadę przekuć w zaletę. Pojawiają się bąbelki? I świetnie, zamiast kiepskich win czerwonych będziemy robić przednie musujące – nauczał mistrz, czyli dom, Pierre. A jak to się robi dziś? Najpierw wino przez rok fermentuje w stalowej kadzi, potem mieszamy roczniki i szczepy, których do wyboru mamy kilkanaście (zwykle czerwone pinoty noir i meunier oraz chardonnay). Wymieszane wino rozlewamy do butelek, dodając drożdże i cukier, dzięki czemu sfermentuje to po raz drugi, powodując powstanie bąbelków. Wino leżakujące szyjką w dół codziennie się obraca, w końcu usuwa osad i czas na kilkuletnie dojrzewanie. Gotowa butelka kosztuje najmarniej 100 zł – a górną granicą jest nieskończoność – co każe zadać pytanie, co pijemy: wino czy przepustkę do snobistycznego, lepszego świata?...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ