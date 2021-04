Pokój z koniem

Netflix

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Ricky Staub w swym pełnometrażowym debiucie pt. „Kowboj na betonowej prerii", pokazując, że kino spod znaku butów z ostrogami to nie tylko biali mężczyźni zamieszkujący pogranicze, ale także czarni, i to nie z Południa, lecz ze Wschodu, a ściślej z Filadelfii. Staub łamie więc zasady na dwóch poziomach – oddając głos dotąd marginalizowanym oraz przenosząc akcję opowieści z Dzikiego Zachodu do współczesnego miasta, od pokoleń zamieszkanego przez tak zwanych chłopców od krów.

Harp (Idris Elba) jest jednym z liderów stajni przy Fletcher Street w północnej części aglomeracji. Mężczyzna ma syna imieniem Cole (znany z serialu „Stranger Things" Caleb McLaughlin), który żyje z matką w Detroit. A przynajmniej żył, bo kiedy dyrekcja wydala chłopaka ze szkoły, zrezygnowana kobieta wysyła go do ojca na czas wakacji. Filadelfia jednak nie jest mu obca, młodzian mieszkał tam przed laty, co nie znaczy, że łączy go jakaś więź czy t...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ