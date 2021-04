Sukcesy i wpadki szpiegów w II RP

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku miłośnikom historii Oddziału II zaoferowało niemałą gratkę (niestety także za niemałą i chyba trochę nieadekwatną cenę) – wykłady pułkownika Stefana Mayera o wywiadzie. Mayer to postać wyjątkowa w historii polskich tajnych służb – służył Polsce, począwszy od epopei legionowej, i pełnił różne funkcje, ale znany jest przede wszystkim z tego, że przez prawie dekadę kierował Wydziałem II Wywiadowczym Oddziału II SG, a więc akcjami szpiegowskim wymierzonymi przede wszystkim w Niemców i Związek Radziecki. Nie trzeba tłumaczyć, że lata 30. XX wieku to wyjątkowo ważny i intensywny okres pracy dla wszystkich wywiadów w Europie. Miał więc o czym Mayer opowiadać.

Swoje wykłady prowadził w latach 70. w Londynie dla byłych polskich żołnierzy. Książka ta jest więc też swoistym znakiem tamtej epoki. Wtedy wiele spraw, o których mówił, musiało brzmieć zaskakująco – Mayer często odwoływał się też do przykładów walk wywiadowczych z okresu zimnej wojny. Dziś, gdy napisano setki książek i artykułów na ten temat, opowiadane historie może już nie wywołują dreszczyku emocji, ale wciąż ciekawe jest ich ujęcie przez wybitnego praktyka.

Mayer opowiada nam o pracy wywiadowczej uchwyconej w ramy teorii – choć właśnie jako praktyk ma do niej luźne podejście. Nie przekonują go więc np. ścisłe rozgraniczenia na wywiad płytki i głęboki. Następnie przechodzi do opowieści na temat pozyskiwania informacji w Niemczech i za wschodnią granicą. Przytacza barwne przykłady, opowiada o polskich oficerach i ich agentach, którzy wykradali przeciwnikom ich tajemnice. Pokazuje, jak diametralnie różne musiało być podejście do III Rzeszy, po...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ