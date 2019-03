Wspaniali na dnie piekła

Polacy ratujący Żydów byli, są i powinni być wzorem i inspiracją – to nie tylko prawie 7 tys. znanych z imienia i nazwiska bohaterów, upamiętnionych przez izraelski instytut Yad Vashem.

Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką ustanowiony został „w hołdzie Obywatelom Polskim – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów". Przed 75 laty – 24 marca 1944 roku – w Markowej na Podkarpaciu niemieccy żandarmi zamordowali rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich siódemką dzieci oraz ośmiorgiem ukrywanych Żydów. Ulmowie stali się symbolem losów Polaków, którzy zdecydowali się na najwyższy akt człowieczeństwa w czasie niemieckiej okupacji – udzielenie pomocy ludności żydowskiej skazanej na zagładę.

Skalę pomocy ocenia się różnie, szacunki mówią nawet o 300 tys. Polaków, którzy ratowali Żydów. Odbywała się ona na wielu płaszczyznach. Organizował ją rząd RP i jego struktury w okupowanej Polsce – Rada Pomocy Żydom „Żegota" – oraz poza jej granicami, w co były zaangażowane przedstawicielstwa dyplomatyczne.

W dziele pomocy do rangi symbolu urosły działania Jana Karskiego, Ireny Sendlerowej, Henryka Sławika, Witolda Pileckiego, a także rodzin, które oddały swe życie – obok Ulmów Kowalscy, Barankowie... Za nimi kryją się kolejne tysiące mało znanych historii, ludzkich dramatów, czynów równie bohaterskich i odważnych, gdyż w zdecydowanej większości przypadków ratowały Żydów osoby poza różnymi strukturami, najczęściej „zwykli, prości ludzie".

W prezentowanym dodatku Instytut Pamięci Narodowej przedstawia takie, głównie mało znane lub wręcz anonimowe historie ratowanych i ratujących, pokazujemy skalę zaangażowania, realne możliwości oraz kategorie pomocy. Suma tych losów nie tylko daje opis realiów niemieckiej okupacji, ale też ukazuje heroizm, zaangażowanie, wzorce, do których warto i należy się odwoływać.

Takim wzorcem była matka Matylda Getter – przełożona warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Wraz z około 120 siostrami zorganizowała skuteczny, sięgający daleko poza okupowaną stolicę system ukrywania żydowskich dzieci – wyprowadzanych przez Irenę Sendlerową z getta – w sierocińcach i ochronkach prowadzonych przez siostry. „Matylda Getter, która nas łączy, należy do tych wspaniałych i szlachetnych postaci, nie tylko narodu polskiego, ale całej ludzkości. Wątpię, a może nawet jestem pewny, że ja na jej miejscu nie mógłbym tego zrobić, co ona zrobiła w tym okropnym okresie, gdy życie toczyło się na samym dnie tej okropnej grozy i piekła. Często ją wspominam na moich wykładach przed naszą młodzieżą i nigdy nie zapomnę" – pisał prof. Benek Sharonim z Tel-Itzhag. Po wojnie matka Getter nigdy nie wracała do sprawy uratowanych Żydów, uważała swą działalność za naturalną i kartę już zamkniętą. W tym roku IPN upamiętnia jej dzieło tablicą pamiątkową przy ul. Hożej w Warszawie oraz wystawą, a Poczta Polska wydaje okolicznościową kartę pocztową i znaczek z rodziną Ulmów.

Prezentujemy także film „Paszporty Paragwaju" – sfinansowany przez IPN, poświęcony polskim dyplomatom z Poselstwa Rzeczypospolitej w Bernie (m.in. Aleksandrowi Ładosiowi), którzy wspólnie z żydowskimi działaczami zorganizowali dostarczanie do warszawskiego getta paszportów umożliwiających Żydom opuszczenie okupowanej Polski. Film kilka dni temu został zaprezentowany w Ambasadzie RP w Waszyngtonie z udziałem dyrekcji Muzeum Holocaustu, a wkrótce pokazany zostanie w TVP.

