Skalibrować rzeczywistość

Kulturoznawca i pisarz Piotr Marecki poleca w "Plusie Minusie".

Na początek wybrałem książkę wydaną w 2020 r. przez jednego z moich ulubionych myślicieli i artystów współczesnych. To „Duchamp Is My Lawyer" Kennetha Goldsmitha. W USA ten poeta i wykładowca akademicki jest postacią ikoniczną, a zarazem kontrowersyjną. Znany jest m.in. z prowadzenia na Uniwersytecie Pensylwanii kursu z marnowania czasu w internecie czy z podręcznika do pisania niekreatywnego. Jego ostatnia książka opowiada o inicjatywie UbuWeb. To platforma internetowa, którą Goldsmith założył w 1996 r. i umieścił na niej ogromną ilość plików i nagrań dotyczących awangard w sztukach wizualnych, a także w literaturze XX i XXI w. Zrobił to na fali, kiedy nie było jeszcze pewnych uregulowań prawnych, a użytkownicy sieci dzielili się bez ograniczeń wszelkimi plikami. UbuWeb z czasem przerodziło się w centrum wszelkich awangard doby cyfrowej, jednocześnie nigdy nie stając się biznesem.









Pomyślałem jeszcze o książce „The Book: 101 Definitions" A...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ