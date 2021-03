Pola, daruj

Powieści z kluczem dzielą się na te, które szybko idą w zapomnienie (kto jeszcze pamięta o „Litym borze" Andrzeja Żuławskiego czy „Miazdze" Jerzego Andrzejewskiego?), oraz na te, które swój klucz gubią z korzyścią dla dzieła. Bo kogo poza historykami literatury zajmuje fakt, że „Biesy" Dostojewskiego w swoim czasie wywołały w Rosji personalny skandal? Ludzie przemijają, a numer ISBN zostaje.

Dlatego zabawa pod tytułem „kto jest kim" w silnie autobiograficznej powieści „Wdowa smoleńska albo niefart" Andrzeja Horubały jest, owszem, zajmująca i może wywołać wypieki na twarzy, ale jest zajęciem w gruncie rzeczy jałowym, równie uwrażliwiającym, co czytanie komentarzy w internecie. Zresztą samo rozszyfrowywanie klucza nie jest trudne i dla wielu będzie jasne, kim jest Szuwar – dziennikarz z zadatkami na egzorcystę, lub cyniczny redaktor i publicysta polityczny Kros. Niektórzy wręcz pojawiają się z nazwiska, więc czytamy, który to publicysta jest „oszołomem" i kto co pisał w e-mailach. Istne zapasy w prawicowym kisielu.

Ale to wbrew pozorom nie tylko opowiastka o tym, jak Andrzej Horubała z hukiem odchodził z konserwatywnego tygodnika, nie godząc się na używanie przez redakcyjnego kolegę Rafała Ziemkiewicza słowa „parchy" wobec Żydów. To rzecz znacznie cenniejsza, która ma szansę stać się ważną opowieścią o minionej dekadzie. Jednych zawstydzi, ...

