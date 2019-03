Kataryna: Wizerunek Kaczyńskiego jest w rękach Ziobry

Po prawej stronie nikt nikomu nie ufa, nie ma już też wspólnoty ideowej. Ale nie mam złudzeń, Platforma też nie jest partią idei i wartości, a jeśli nią kiedyś była, to krócej i mniej niż PiS - mówi Katarzyna Sadło, „Kataryna", blogerka, publicystka.

Plus Minus: Gdzie się podziały dawne blogi?

Ale które?

Tak w ogóle. Właśnie duży polski portal zamyka swój serwis blogowy.

Jak się pojawił Twitter, to się okazało, że to samo można powiedzieć dużo szybciej i dotrzeć do większej liczby osób. To pewnie naturalna kolej rzeczy. Tak jak przechodzimy z książek do coraz mniejszych form.

Blogosfera umarła?

Nie wiem. Nie śledzę.

Skoro najważniejsza polityczna blogerka w Polsce nie śledzi blogosfery i nie jest nią zainteresowana, to w zasadzie mamy jasność, co do sytuacji.

Na Twitterze jest dużo łatwiej. Zwłaszcza jeśli chodzi o interakcje, które są błyskawiczne. Wymaga też znacznie mniej czasu.

To jest akurat bardzo pozorne.

To prawda, wciąga bardziej, bo jest w większym stopniu symulacją rozmowy. Dziś nikt nie oczekuje niczego więcej niż te 280 znaków. Tak samo jest w polityce. Nikt nie oczekuje rozbudowanych programów. Teraz wystarczą memy i hasła w stylu „Piątka Kaczyńskiego" czy „Wiosna Biedronia". K...