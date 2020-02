Sprawa Jeana Vaniera. Mistyka, władza i seks

„Święty z sąsiedztwa", jak nazwał Jeana Vaniera papież Franciszek, przez lata wykorzystywał seksualnie kobiety. W tej sprawie nie chodzi jednak o seks, lecz o władzę, i to tę najbardziej intymną, bo duchową.

Jedna z sióstr zakonnych wspomina, że kiedy jej kierownik duchowy Jean Vanier zaczął ją molestować seksualnie, ona zaprotestowała, przypominając, że jest „poświęcona Jezusowi". „Jezus i ja – nie jesteśmy dwoma – ale jednym. To Jezus kocha cię przeze mnie" – odpowiedział Vanier. Innej kobiecie, która podlegała jego kierownictwu duchowemu i która powiedziała mu, że ma kochanka, odparł, żeby odróżniała to, co robi z nim, od zwyczajnego seksu, bowiem to, co oni robią, wpisuje się w teologię Pieśni nad pieśniami. Gdy kolejna z kobiet wyznała mu, że relacje z nim doprowadziły niemal do rozpadu jej małżeństwa, odpowiedział, że jej mąż nic nie rozumie i że jest złym człowiekiem.

Wiemy to z raportu ogłoszonego 22 lutego tego roku przez federację wspólnot Arka, skupionych wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną, których założycielem był zmarły w ubiegłym roku kanadyjski działacz społeczny i filantrop Jean Vanier. Raport poprzedziło do...

