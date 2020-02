Chłopaki z wyklętych dzielnic materiały prasowe

Te obrazy są w „Nędznikach" jeszcze przed napisami. Lipiec 2018 roku. Finał mistrzostw świata w piłce nożnej. Mecz Francja – Chorwacja. Wynik 4:2. Na placu pod wieżą Eiffla i na Polach Elizejskich pod Łukiem Triumfalnym – kompletna euforia. Lecą w górę race, trzepoczą niebiesko-biało-czerwone flagi. Po końcowym gwizdku wielobarwny, multirasowy tłum śpiewa wspólnie „Marsyliankę". To jedyny moment, gdy Francuzi są razem. Niepodzieleni. Gdy sportowe emocje opadną, każdy wróci na swoje miejsce. Chłopaki z Montfermeil do podparyskiego blokowiska. Do świata pełnego przemocy i beznadziei.