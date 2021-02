Jak ściemniać perfekcyjnie

Przedwojenne pokolenie mawiało, że nie wolno kłamać. Nawet w zabawie trzeba było mówić prawdę i tylko prawdę, choćby miało się na tym stracić. Dziś w wielu grach przydaje się dobra ściema. Umiejętność blefowania czy oszukiwania nieraz decyduje o sukcesie. Także w produkcjach familijnych, takich jak nowe „Cluedo".

Gra powstała w 1943 r. w Wielkiej Brytanii. Jej autor Anthony E. Pratt przez całe lata był pianistą. Zasłynął ze współpracy z norweską śpiewaczką operową Kirsten Flagstad, choć również sam komponował. W czasie wojny zatrudnił się w fabryce części do czołgów, a po godzinach dorabiał jako klaun. A że lubił też kryminały, stworzył planszówkę, w której gracze próbowali ustalić winnego okrutnego morderstwa. Tytuł szybko zdobył popularność i w krajach anglosaskich uchodzi za klasyka porównywalnego z Monopoly. W 1985 r. został nawet zekranizowany. „Trop" to naprawę udany film!









Najnowsza odsłona gry, „Cluedo: Edycja dla kłamców", wprowadza drobne zmiany do rozgrywki. Podczas zabawy gracze odczytują wskazówki mające doprowadzić ich do schwytania sprawcy. Mogą jednak kłamać, żeby wprowadzić w błąd rywali i uzyskać nad nimi przewagę. Jeśli zostaną na tym przyłapani, ich karta staje się dowodem i przybliża pozostałych śledczych do rozwiązania zagadki. ...

