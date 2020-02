Wytypuj agenta przy stole

Blefowanie to działanie obliczone na wprowadzenie kogoś w błąd i uchodzi za zachowanie nieładne. A jednak ta umiejętność uważana jest za jedną ze skutecznych taktyk negocjacyjnych. Niektórzy zaliczają ją nawet do kluczowych kompetencji biznesowych. Historia zna wielu przedsiębiorców, którzy zaryzykowali blef i tylko dzięki temu odnieśli sukces. Gdzie się tego nauczyli? Możliwe, że w „Klubie detektywów"!

Planszówka przeznaczona jest dla grupy od czterech do ośmiu graczy. Wykorzystuje zestaw kart okraszonych fantastycznymi ilustracjami przypominającymi te z gry „Dixit". Ich największą zaletą jest nieoczywistość. Każdy uczestnik zabawy będzie miał nieco inne skojarzenia, jeden dostrzeże na rysunku grzyba, inny lampę, a jeszcze inny wnętrze domu, i jeszcze będzie potrafił to uargumentować. Oczywiście ma to dla rozgrywki kluczowe znaczenie.









W każdej z rund jeden z graczy wymyśla hasło i zapisuje na kilku kartkach. Na jednej z nich nie umieszcza jednak hasła, lecz określony symbol, na przykład „007". Gracz, który później go wylosuje, zostaje agentem. Dalej gracze po kolei wykładają przed sobą karty, które kojarzą im się z owym hasłem. Problem polega na tym, że agent hasła nie zna – musi się go domyśleć na podstawie kart wykładanych przez rywali. Ci zaś mogą – ze względu na ograniczoną ilość kart – mieć bardzo odległe skojarzenia....

