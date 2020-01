Maciej Zięba OP. Jak sport stał się niemoralny i cyniczny

Gdy sport – teoretycznie szkoła uczciwości, piękna oraz fair play – w jawny sposób promuje dziś zachowania niemoralne, cyniczną pogoń za zyskiem i przyczynia się do narastania nierówności społecznych, nie powinny dziwić liczne afery polityczne i gospodarcze. Jest on bowiem lustrem, w którym odbija się kształt cywilizacji.

Święte igrzyska olimpijskie – hieroj olympiakoj agones – poprzedzał zawsze miesiąc religijnego pokoju (ekechejria), w trakcie którego zawieszano wojny, nie wykonywano kary śmierci i przerywano procesy sądowe. Owe sportowe zmagania miały bowiem przede wszystkim charakter religijno-etyczny, który symbolizował znicz płonący w świętym gaju Olimpii. Dary ofiarne niesione bogom przez wszystkich, tak widzów, jak i zawodników, oraz składana przez tych ostatnich przysięga uczciwej rywalizacji podkreślała, że celem igrzysk jest helleńskie dążenie do ideału harmonijnego rozwoju ciała oraz ducha i intelektu. Stąd też były one inspiracją dla licznych malarzy, rzeźbiarzy oraz poetów.

Zwycięskie Imperium Romanum przejęło wielowiekową tradycję igrzysk. Jednakże, jako że cyniczną maksymę panem et circenses (chleba i igrzysk), zanotowaną przez Juvenalisa w czasach cezara Trajana, stosowano w Rzymie już od stuleci, to stopniowo traciły one swój religijno-duchowy wym...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" PROMOCJA 25% rabatu na kwartalną e-prenumeratę "Rzeczpospolitej" Pakiet Plus E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ