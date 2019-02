Ludzka pamięć lepsza niż internet

Wszystkie szkoły tradycji oralnej łączy przekonanie, że odbiorcą wiedzy jest nie tylko świadomy umysł, ale także całe ciało człowieka. I to człowiek, nie pismo, jest właściwym nośnikiem najważniejszych ludzkich przekazów.

Charakterystyczne uczucie lekkiego mdlenia w okolicy żołądka. Kto z nas go nie zna? Pojawia się, gdy przypominamy sobie, że nie pamiętamy. Może to być wątek rozmowy, zagubiony w chwili, gdy nasz interlokutor wszedł nam w słowo i tak długo trwał przy swoim, aż zdążyliśmy zapomnieć, co mieliśmy do powiedzenia. Może to być argument utracony i przez to niewykorzystany w toku gorączkowej dyskusji. Wydawać by się mogło, że skoro o czymś zapomnieliśmy, nie było to warte naszej uwagi. I czasem rzeczywiście stwierdzamy to z ulgą, gdy post factum przypomina nam się błahy koncept, zawieruszony na chwilę w zakamarkach pamięci. Czasem jednak okazuje się, że sprawa warta była podniesienia, a my plujemy sobie w brodę, gdy partner naszej rozmowy zdążył już sobie pójść, niedoinformowany lub niedostatecznie przekonany. Dlatego w owym krytycznym momencie zawsze doskwiera nam ukłucie niepokoju: cóż takiego mieliśmy powiedzieć, skoro czujemy, że powinniśmy?...