46 minut o młodości

Ostatnio kariery młodych artystów wybuchają gwałtownie. Tyle że żadna historia nie może się równać z tą Fukaja. Wystarczyło bowiem półtora tygodnia, by z nieznanego 17-latka ze Szczecina przeistoczył się w jednego z najpilniej obserwowanych nowych raperów w kraju.

25 kwietnia 2020 r. Mata pochwalił jego utwór podczas charytatywnej transmisji, a 5 maja Quebonafide nominował go w drugiej edycji akcji #Hot16Challenge. Na dokładkę w czerwcu został uczestnikiem SBM Startera, inicjatywy promującej talenty, po czym wytwórnia SBM Label podpisała z nim kontrakt. Wersja dla cyników: to było ukartowane. Wersja dla romantyków, w którą wolę wierzyć: to było organiczne.







Nagrywanie od razu albumu konceptualnego wydawało się karkołomne. Na szczęście wędrówka po życiu nastolatka została barwnie poprowadzona, a sam zamysł kompozycyjny był na tyle niedookreślony w szczegółach, że zostawił sporo otwartych furtek. Skrzętnie skorzystał z tego harmonijny w swojej chaotyczności gospodarz. W 46 minutach udało mu się zamknąć wszystko, co w nim najlepsze. Słuchacz obcuje z inteligentnym, oczytanym i wygadanym chłopakiem, który na ogół dobrze wyważa proporcje między butą a sympatycznością, między powagą a humorem. No i umie rapować w różnych tempac...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ