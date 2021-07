Ocalenie, które nie uwalniało materiały prasowe

Michał Dobrołowicz

Pierwsze kobiety do obozu koncentracyjnego Auschwitz zostały przywiezione w marcu 1942 r. Wśród nich było prawie tysiąc Żydówek ze Słowacji, które wsiadały do pociągu w Popradzie z nadzieją, że jadą do pracy w fabryce. Dla większości z nich ten wyjazd skończył się tragicznie. Heather Dune Macadam, amerykańska publicystka, która od lat zajmuje się tematyką Holokaustu, pokazuje trzy oblicza tej historii.