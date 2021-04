Czy państwo rozwiąże nasze problemy

Jak sobie państwa z tym radzą? Jedne lepiej, inne gorzej, ale praktycznie we wszystkich krajach rozwiniętych standardem stały się rosnące wydatki publiczne. Oczywiście, nadmuchała je pandemia, ale i przed nią stale rosły. Nowe programy gospodarcze czy te związane ze spowalnianiem skutków globalnego ocieplenia – jak ten przedstawiony niedawno przez prezydenta USA Joe Bidena – niekoniecznie mają związek z pandemią. A ich koszty idą w biliony.



Kłopot w tym, że nie wszystkie problemy da się rozwiązać. Współczesny świat – z naciskiem na gospodarkę – jest skomplikowaną siecią zależności. Nie wszystkie, wydawałoby się sensowne lokalnie rozwiązania, będą skuteczne, bo żyjemy w najbardziej zglobalizowanym społeczeństwie w historii ludzkości. Nie da się też od tej sieci zależności po prostu odciąć bez skutków ubocznych.



Trudności z rozwiązywaniem lokalnych problemów, rodzą też konsekwencje natury politycznej. Sprawiają wrażenie, że politycy są nieskuteczni – bo faktycznie coraz trudniej rozwiązywać społeczne problemy. Stąd stopniowo spadające słupki poparcia większości nowych rządów. Kontestujący mają przewagę, a im więcej obiecują, tym większy zdobywają poklask. Prowadzi to do rosnącego populizmu. Ale o ile wybory wygrywa się obietnicami, to rządzenie nie jest już takie proste. Może stąd próby rozwiązywania problemów centralnym sterowaniem i drukowaniem pieniędzy. Tyle że to pierwsze jest nieefektywne, a to drugie karmi potwora, którego zachodni świat od dekad nie widział – inflację.



O nowym etatyzmie, roli państwa i społecznych oczekiwaniach rozmawiają Hubert Salik i Grzegorz Siemionczyk.