Wyjechać na pustkowie

Aktorka i wokalistka Stanisława Celińska poleca w "Plusie Minusie".

Praca nad płytą „Domofon" (premiera 14 maja) zaczęła się od propozycji Jerzego Satanowskiego stworzenia spektaklu muzycznego. Wybrał teksty i napisał scenariusz. Tak powstał spektakl „Domofon, czyli śpiewniczek domowy Stanisławy C.". Graliśmy go wielokrotnie, ale płyta „dojrzewała" przez sześć lat i teraz wreszcie ujrzy światło dzienne. Lepiej późno niż wcale.

Sama natomiast słucham różnej muzyki, od nowych artystów, których staram się cały czas poznawać, do muzyki klasycznej, która działa na mnie kojąco. Bardzo lubię słuchać albumu Mieczysława Szcześniaka „Nierówni", który jest poświęcony w całości poezji Jana Twardowskiego. Są to melodie delikatne i uspokajające. No i mądre teksty.

Jeśli chodzi o kino, to jakiś czas temu obejrzałam film „Efekt motylka", dokument, którego reżyserem i operatorem jest Jarosław Szmidt. To wzruszająca opowieść o walce rodziców o zdrowie małej dziewczynki Zuzi chorej na nieuleczalną, rzadką chorobę. J...

