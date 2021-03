Marcin Lewandowski: Sport to brudny świat

Dopingowicze zasługują na najwyższe kary: nie tylko zwrot wszystkich nagród, ale także więzienie. Może wówczas przed wzięciem dopingu ktoś pomyśli dwa razy – mówi lekkoatleta Marcin Lewandowski, medalista mistrzostw świata i Europy w biegach na 800 i 1500 m.

Plus Minus: Dobry biegacz musi lubić się z bólem?

My, sportowcy, nie jesteśmy normalni. Masochista to trochę za duże słowo, a na najwyższym poziomie trzeba się z bólem oswoić. Wiadomo, że każdy sport jest ciężki. Specyfika biegów polega jednak na tym, że boli nie tylko trening, ale i start. Doprowadzamy organizmy do granic możliwości. Często zdarza się, że na mecie wymiotujemy albo łapią nas skurcze żołądka. Sam przed startem boję się nie tego, że osiągnę słabszy wynik, tylko właśnie bólu, bo wiem, co mnie czeka za chwilę. Człowiek przy zdrowych zmysłach nigdy nie doprowadzi swojego organizmu do takiego poziomu zmęczenia, żeby po wysiłku wymiotować. Jesteśmy inni, specyficzni. Nie każdy tak może, nie każdy potrafi tyle wycierpieć i może właśnie dlatego nie każdy jest mistrzem.

Po ilu metrach zaczyna boleć?

To zależy od poziomu wytrenowania. Pamiętam czasy, kiedy rywalizowałem na dystansie 1500 metrów, a pracowałem pod kątem ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ