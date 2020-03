Rachunek musi się zgadzać

Być może Paweł Piotr Reszka reportaż „Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota" napisał dla nieprzekonanych. Dla tych, którzy nie ufają argumentom o antysemityzmie pojawiającym się w dyskusjach o współżyciu polsko-żydowskim. Być może potrzebny był chłodny arkusz z cyframi – ile złota udało się zarobić i kto się wzbogacił na śmierci Żydów. Być może ten tekst powstał z rozsądku.

Choć w treści rządzą wyliczenia z raportów i autentyczne wywiady, to emocje pojawiają się na innym poziomie. Reszka stworzył przerażający obraz nie tylko obojętności Polaków wobec żydowskiej śmierci, ale wręcz wykorzystywania jej w celach zarobkowych. „Płuczki" to zapis wykraczający poza rozważania o odpowiedzialność. To zniżenie się do ekonomicznej kalkulacji zysków i strat. Reportażysta po latach wraca do osób, które uczestniczyły w grabieniu pól na terenach byłych obozów zagłady, i zadaje pytania. Problem w tym, że albo nikt nie chce na nie odpowiadać, albo nikt nie dostrzega swej winy. Dlaczego jeszcze do lat 80. XX wieku grzebano w szczątkach pomordowanych, aby odnaleźć złote zęby, biżuterię czy dolary?









Możliwe odpowiedzi Reszka konfrontuje z relacjami uczestników i świadków. Na wytłumaczenie grabieży biedą dostajemy liczne historie o wzbogacaniu się celem naprawy dachu czy zorganizowania większego wesela. Schematyczna konstrukcja ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Kup eprenumeratę Rzeczpospolitej w promocji i #zostanwdomu E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ