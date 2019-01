Dług Wisły SA wynosi 24 mln zł, w tym 12 mln zł przeterminowanych zobowiązań. Kwota nie uwzględnia cesji, której wysokość wynosi 16,5 mln zł. W tym jest m.in. opłata za stadion.

Cesja z Tele-Foniką obejmuje użytkowanie bazy w Myślenicach (6 mln zł) i nabycie akcji Wisły (3,5 mln zł). - Wspomniane podczas konferencji 6 milionów złotych za bazę treningową Wisła Kraków SA w Myślenicach to pieniądze, które w całości trafiają do spółki Sport Myślenice Sp. z o.o., której 100 procent właścicielem jest Gmina Myślenice. TFKable pokrywa tę płatność ( w miesięcznych ratach), a następnie otrzymuje zwrot bez jakichkolwiek dodatkowych dopłat z (cesji) pieniędzy z ekstraklasy - informuje Witold Nieć, doradca zarządu Tele-Foniki ds. relacji publicznych - czytamy w Onet.pl

- Koszt dzierżawy bazy w Myślenicach do lipca 2024 roku to faktycznie jeszcze około 6 milionów złotych, czyli średnio 1 mln złotych rocznie i co najważniejsze nie jest to dług wymagalny - dodaje Nieć.

Miesięczny koszt utrzymania drużyny (przede wszystkim wynagrodzenia) to 1,2 mln zł.

Przychody za mecz z Lechem Poznań wyniosły 700 tys. zł, natomiast koszty organizacyjne to 306 tys. zł. Bilans wyniósł więc około 400 tys. zł zysku. Członkowie zarządu nie ujawnili jednak, co stało się z tymi pieniędzmi, gdyż - jak usłyszeli dziennikarze - jeszcze tego nie zdążyli sprawdzić.

Koszty (miesięczne) utrzymania bazy treningowej - 140 tys. zł.

W 2018 roku zarząd Wisły SA pobrał wynagrodzenia w wysokości 910 tys. zł. W skład tego zarządu wchodziły trzy osoby, bo po rezygnacji Damiana Dukata został na jego stanowisko powołany Daniel Gołda.

Termin spłaty zobowiązań wobec sześciu piłkarzy, którzy złożyli oficjalne pismo w tej sprawie minął, bądź minie w sobotę. Dotyczy to Vullneta Bashy, Dawida Korta, Zorana Arsenicia, Jakuba Bartkowskiego, Marko Kolara i Tibok Halilović. Oznacza to, że każdy z nich może odejść za darmo do innego klubu.

Dziewięciu kolejnych piłkarzy także złożyło wezwanie do zapłaty i dwutygodniowy termin także niedługo miną. Są to m.in. Martin Kostal, Rafał Pietrzak, Maciej Sadlok, Jakub Bartosz, Mateusz Lis, Rafał Boguski i Michał Buchalik.