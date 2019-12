Franciszek znosi "tajemnicę papieską" ws. seksualnych nadużyć

Watykan przedstawił we wtorek instrukcję w sprawie tajemnicy postępowań. Jak wyjaśniono w opublikowanym dokumencie, celem zawartych w niej postanowień jest, zniesienie "tajemnicy papieskiej" w przypadku tego rodzaju postępowań i nałożenie "tajemnicy urzędowej" przy zapewnieniu "dobrego imienia osób zaangażowanych".

"Temu, kto zgłasza taką sprawę, kto twierdzi, że został poszkodowany, a także świadkom nie można narzucić zobowiązania do milczenia w kwestiach ją dotyczących” - mówi piąty punkt dokumentu.



Nowe przepisy zostały wprowadzone we wtorek, w 83. urodziny papieża Franciszka. Jak informuje "Corriere della Serra”, cywilni śledczy będą mieli także dostęp do akt procesów kościelnych.