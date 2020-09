Tomasz Pietryga: Chwasty zagłuszające przedsiębiorczość

Minister finansów chce opodatkować CIT spółki komandytowe, które przedsiębiorcy chętnie w ostatnich latach zakładali. Taka forma była atrakcyjna, gdyż daninę w spółce komandytowej płaci się tylko raz od dochodu wspólnika. W spółkach kapitałowych, czyli z o.o. i akcyjnej – dwa razy, bo CIT od dochodów spółki i od dywidendy wypłacanej wspólnikowi. Jeżeli resort przeforsuje swój pomysł, atrakcyjność spółki komandytowej spadnie do zera.

To bez wątpienia cel fiskalny. Niepokoi również plan zobligowania podatnika do zgłaszania schematów (MDR) oraz ogłaszania polityki podatkowej swej firmy. A to już krok w stronę centralnego planowania gospodarczego.