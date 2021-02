Marek Isański: Sprzeczne wyroki podatkowe, choć sprawy takie same. Jak o możliwe?

W sądzie karnym (w cywilnym jest podobnie) niezawiśli sędziowie wydają wyrok zgodny z własnym sumieniem po ustaleniu stanu faktycznego opierając się na obowiązującym prawie. Odszkodowanie za złamanie nogi na nieodśnieżonym chodniku może być wyższe lub niższe. Wysokość uzależniona jest od okoliczności sprawy. Podobnie jest z karą za włamanie do piwnicy. Każde włamanie do cudzej piwnicy też może zostać nieco inaczej ocenione.

Natomiast zupełnie inaczej wygląda praca sędziego sądu administracyjnego w sprawach podatkowych. Tu bowiem okoliczności sprawy nie mają i nie mogą mieć absolutnie żadnego znaczenia. Podatki są obiektywne; albo od danej transakcji jest podatek albo go nie ma. Czy od danej transakcji jest podatek, czy też go nie ma nie zależy od sumienia sędziego. Uzależnione jest to tylko od przepisu prawa, który musi być zrozumiały, nie dla sędziów, ale dla zobowiązanych do samodzielnego składania rozliczeń/deklaracji podatników. Podatek zależy więc jedynie od przepisu prawa.