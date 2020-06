Pośrednie straty medyczne związane z pandemią

W czasie epidemii wszystko podporządkowane jest jednemu celowi, którym jest wygaszenie ogniska. Powoduje to przerzucenie sił i środków na główny front walki. Trudno jednak oczekiwać, aby w tym czasie ludzie przestali chorować na inne choroby. Można zakazać pracy, podróżowania, spotykania się z ludźmi, chodzenia na spacer, na mszę, do teatru czy do restauracji, ale nie może zakazać chorowania. Jeśli ze strachu społeczeństwo ograniczy wizyty w placówkach medycznych, to choroby i tak będą się pojawiać, zaostrzać lub nasilać. Chorzy mają teraz utrudniony dostęp do lekarzy i do badań diagnostycznych. Spowoduje to natychmiastowe lub odległe problemy zdrowotne. Będą one szczególnie dotkliwe w kraju, który od dawna nie zaspokajał potrzeb medycznych. Wydłużą się długie kolejki do specjalistów, na zabiegi i badania. Część chorych umrze, pośrednio za sprawą epidemii koronawirusa powodującej opóźnienia diagnostyczno-terapeutyczne.

Wiele chorób wymaga natychmiastowych działań. U chorych z zawałem serca liczą się godziny, a teraz na wyniki testów genetycznych można czekać kilka dni. Nie tylko osoby na kwarantannie, gorączkujące lub kaszlące mają odwlekane interwencje kardiologiczne. Na zakażenie koronawirusem umiera kilka procent chorych a zawał serca to główna przyczyna zgonu. Podobnie jest z kwalifikacją do operacji chirurgicznych w trybie pilnym. Zwykle nie znamy przyczyn przeziębienia i bagatelizujemy je. W czasie epidemii wszelkie objawy infekcji traktowane są jako zagrożenie i zlecane są badania wirusologiczne. Czekając na wynik testu, ryzykuje się życie chorego. Alternatywą jest wykonanie zabiegu stosując procedury sanitarne jak u chorych zakażonych. Zwiększa to jednak koszt operacji i jest mniej komfortowe dla personelu. Epidemia będzie sprawdzianem rekomendacji medycznych. Jeśli były prawdziwe, to część chorych umrze lub poniesie uszczerbek na zdrowiu z powodu opóźnień spowodowanych utrudnionym kontaktem ze służbą zdrowia, ale być może niektóre były podyktowana chęcią zysku.