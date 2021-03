Afganistan. To talibowie dyktują warunki

Wiadomo już, jak USA wyobrażają sobie zakończenie najdłuższej wojny w swej historii. W liście przesłanym przez sekretarza stanu Anthony'ego Blinkena do prezydenta Afganistanu Ashrafa Ghaniego jest propozycja utworzenia tymczasowego rządu z udziałem obecnych władz oraz talibów, którzy rządzili krajem przed amerykańską inwazją w 2001 roku.

Równocześnie Waszyngton zapowiedział, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji o wycofaniu reszty wojsk z Afganistanu do maja tego roku. USA zobowiązały się do tego w zawartym przed rokiem porozumieniu z talibami wynegocjowanym po latach rozmów. Miano wtedy nadzieję, że do maja 2021 talibowie i rząd w Kabulu zakończą negocjacje. Tych jednak praktycznie nie ma. Prezydent Ghani domaga się wyborów, chociaż trudno je sobie wyobrazić w warunkach nieustających starć. Amerykanie naciskają więc na Kabul, jak na razie z małym skutkiem. Talibowie zapowiadają zaś wielką ofensywę, jeżeli Amerykanie nie opuszczą kraju w uzgodnionym terminie.