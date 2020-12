Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zakażona koronawirusem

To kolejny samorządowiec, który zmaga się z koronawirusem w ostatnich dniach. Wcześniej zakażenie potwierdzono m.in. u prezydentów Krakowa czy Lublina.

- Pewnie nie wiecie, że w Gdańsku w listopadzie zmarło 888 osób. To niemal dwa razy tyle, co w listopadzie ubiegłego roku – dodała prezydent Dulkiewicz.

Apeluje nie tylko do mieszkańców Gdańska, by „uważali na siebie zasłaniając usta i nos, dezynfekowali dłonie, ale przede wszystkim unikali zgromadzeń, tłumów w sklepach i spotkań towarzyskich w zamkniętych pomieszczeniach".

- Troszczmy się o seniorów i osoby najbardziej narażone na zakażenie. A moją wdzięczność i serdeczne myśli kieruję do medyków, pielęgniarek i położnych, diagnostów, pracowników laboratoriów i Sanepidu, rehabilitantów, farmaceutów, salowych i wszystkich tych, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie –napisała prezydent Gdańska.

- Przede wszystkim bardzo, bardzo chcę podziękować wszystkim, bo spłynęła na mnie lawina serdecznych myśli i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Jest w nas bardzo dużo serdeczności i życzliwości dla drugiego człowieka. Tylko chyba za rzadko o tym mówimy – mówiła.

Zapewniała, że nadal czuje się dobrze. - Ale jest coś dziwnego, gdy nie ma się smaku i węchu. Na razie to jedyna dolegliwość. Trochę jestem zmęczona, trochę szybciej poszłam spać, zaraz po cudownym koncercie Actus Humanus. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Wielkie serce dla Was-powiedziała prezydent Dulkiewicz.

Poprawił się stan zdrowia Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa, który w ubiegłym tygodniu też zakaził się koronwirusem i nawet trafił do szpitala. Wczoraj z niego wyszedł.

- Nie spodziewałem się aż tylu słów wsparcia. Dziękuję za wszystkie docierające do mnie w ostatnich dniach słowa otuchy i życzenia zdrowia. Spełniło się, jestem już w domu. Co prawda jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie nie wrócę do pracy, ale czuję się już całkiem nieźle. Jeszcze raz wszystkim dziękuję! – napisał w mediach społecznościowych prezydent Majchrowski.