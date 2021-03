Zawieszenie planowych zabiegów. Konfederacja: Skandal, umrą ludzie

Krzysztof Bosak odniósł się też faktu, że Centrala NFZ tłumaczy zalecenie potrzebą zapewnienia dodatkowych łóżek "dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala" w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. Takie uzasadnienie jest, w opinii posła Konfederacji, zdumiewające. - Rząd utworzył specjalne szpitale dodatkowe - zwrócił uwagę Bosak.

Zawieszenie wykonywania planowych zabiegów krytykuje Konfederacja. Zdaniem posła Krzysztofa Bosaka (Ruch Narodowy), zalecenie Centrali NFZ jest skandaliczne i zdumiewające, bowiem zachęca szpitale do niewykonywania zabiegów medycznych.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że na polecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Centrala NFZ zaleca "ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo".

- Czy rzeczywiście minister ma prawo decydować, że należy trzymać łóżka puste i personel medyczny trzymać bez pracy po to, że gdy przyjdą pacjenci covidowi żeby im udzielać pomocy, a wstrzymywać tych, którzy mieli poplanowane zabiegi medyczne? To jest stawianie na głowie całej dotychczasowej logiki działania systemu ochrony zdrowia, która była budowana w ten sposób, że lekarze na bieżąco pomagają pacjentom, a nie wstrzymują się od pomocy - mówił poseł Konfederacji.

Krzysztof Bosak powiedział też, że status zalecenia NFZ jest nieznany, a ponieważ wydatkowanie pieniędzy na ochronę zdrowia zależy od Centrali NFZ, to zalecenie może okazać się rozkazem.

Były kandydat Konfederacji na prezydenta mówił, że w listopadzie 2020 r. liczba nadmiernych zgonów była w Polsce (rok do roku) o 75 proc. wyższa, a w styczniu 2021 r. - o 25 proc. wyższa. - Mamy największą liczbę ofiar od czasów II wojny światowej, są to niestety ofiary niewydolnej ochrony zdrowia - dodał.

- Apelujemy, żeby ochrona zdrowia powróciła do normalnego leczenia pacjentów - powiedział Bosak. Wyraził pogląd, że należy "odejść od teleporad, odcovidować specjalistyczne oddziały szpitalne, które nie zajmują się leczeniem różnych złożonych chorób, tylko czekają na pacjentów covidowych" oraz "skoordynować poprawnie ratownictwo medyczne", do czego rząd ma narzędzia prawne.

Odnosząc się do działań rządu Mateusza Morawieckiego Krzysztof Bosak stwierdził, że nie widać wysiłków na rzecz uzupełniania braków jeśli chodzi o personel medyczny, lecz "chaos, zarządzanie kryzysowe, asekuranctwo i niewydolność i zapaść systemu ochrony zdrowia". Według posła, odstąpienie od teleporad jest spóźnione.

Kulesza: Oni mają krew na rękach

- Oni mają krew na rękach i to jest fakt. Statystyki są dramatyczne. Ponad 70 tys. dodatkowych zgonów, z czego ponad połowa nie jest związana z COVID-19 - powiedział z kolei przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza. - To powinno im dać do myślenia, ale oni mają krew na rękach i udają, że się nic nie stało, udają, że ich dotychczasowa strategia działa, mimo że przyrost zgonów jest drugi w Europie, wyprzedza nas tylko Bułgaria - podkreślił.

Zdaniem Kuleszy, zwiększenie liczby zgonów to efekt "fatalnej, szkodliwej, nieprawidłowej polityki" opartej "nie tylko na zamykaniu gospodarki (...), ale przede wszystkim na zamykaniu systemu ochrony zdrowia".

Odnosząc się do zalecenia NFZ poseł przekonywał, że "nie tak się powinno robić". - Zamykanie po raz kolejny systemu ochrony zdrowia jest skandaliczne. Wytyczne, by odwoływać planowe zabiegi to kolejne zgony, ponieważ planowane zabiegi ratują życie nie mniej niż walka z COVID-19 - podkreślił. - Nie można tego robić, sprzeciwiamy się temu - dodał.