Koronawirus w Polsce. Premier: W przyszłym tygodniu ok. 31 tys. łóżek dla pacjentów z COVID-19

Jak w czwartek informowało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w Polsce testy wykazały zakażenie nowym koronawirusem u 20 156 osób. 301 osób zakażonych zmarło, a 5 763 uznano za ozdrowiałe. Wszystkie te wartości są rekordowo wysokie. Liczba aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wzrosła od środy o 14 095 i wynosi 184 789.

W polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19 jest teraz, według danych ministerstwa, 22 467 łóżek i 1 733 respiratory. Pozostało 34,8 proc. wolnych łóżek i 30,5 proc. wolnych respiratorów.

W związku ze wzrostem liczby hospitalizowanych po zakażeniu SARS-CoV-2 w Polsce powstają szpitale tymczasowe, m.in. na Stadionie Narodowym w Warszawie. W czwartek na konferencji prasowej w tym miejscu wystąpili premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski, szef KPRM Michał Dworczyk oraz dr Artur Zaczyński, odpowiedzialny za powstanie i działanie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym, formalnie filii CSK MSWiA przy ul. Wołoskiej.

- Dziś w całym państwie mamy do czynienia z ogromnym wyzwaniem, tym wyzwaniem jest epidemia koronawirusa - powiedział premier. Dodał, że wiosną, gdy zgonów i zakażeń było mniej, społeczeństwo czuło dyscyplinę, co pomogło ograniczyć rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. - Dziś tej dyscypliny nie utrzymujemy - oświadczył.

- Mam apel do wszystkich protestujących - niech ten gniew skupia się na mnie, ale niech nie dotyka tych, których za 2 tygodnie może dotknąć - powiedział, odnosząc się do protestów po decyzji TK w sprawie aborcji. - Spory światopoglądowe są bardzo ważne, ale zróbmy to w taki sposób, by nie powodować zagrożenia zgonami osób starszych - dodał.