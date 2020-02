Senator PiS: Nie nadrobimy wszystkiego w ciągu czterech lat

- Rok 2020 to dodatkowe pieniądze na programy onkologiczne. To 11 miliardów złotych. Rząd PiS przeznaczył z budżetu dodatkowe środki finansowe na służbę zdrowia, w 2019 roku , dodatkowe 2 miliardy złotych. My dążymy do tego, aby wydatkować 6 procent PKB na służbę zdrowia - mówił w niedzielę w TVP Info Wojciech Skurkiewicz z PiS, po dyskusji, jaka przetoczyła się w sprawie finansowania onkologii.

- Nie nadrobimy wszystkiego w ciągu czterech lat - zaznaczył. - Np. w 2015 roku przyjęto na wojskowe studia medyczne 40 maturzystów, a w tej chwili przyjęliśmy 150 maturzystów - podkreślał jednak.

Senator krytykował przy tym opozycję, ponieważ „to za rządów PO i PSL szpitale przekształcano w spółki prawa handlowego, nastawione na zysk”. - I teraz jeden ze szpitali w Radomiu zamyka poszczególne oddziały, bo jest prowadzony remont od trzech lat i oddział nie funkcjonuje. Szpital ogranicza przyjęcia pacjentów. Spółka prawa handlowego musi się bilansować i dyrekcja umywa ręce - mówił.

Wiceminister obrony podkreślał, że „budżet Ministerstwa Zdrowia, ten którym dysponuje NFZ, wzrósł na przestrzeni ostatnich czterech lat w sposób znaczący”. - 30 miliardów złotych w stosunku do 2015 roku, to jest zwiększenie skokowe. W realiach budżetu 2020 roku - 2 procent PKB to jest 50 miliardów. To znacznie ponad 1,5 procenta PKB - przekonywał.