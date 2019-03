Ryszard Petru apeluje do Nowoczesnej. Chce połączenia sił

Lider partii Teraz! Ryszard Petru wysłał list do członków Rady Krajowej Nowoczesnej. "Nasza deklaracja połączenia sił w parlamencie jest nadal aktualna" - zapowiada.

Zdaniem Petru, "fakt, że jesteśmy dziś osobno cieszy wyłącznie populistów i tych, którzy uważają, że obiecać można wszystko, a 'ciemny lud to i tak kupi'".

"Piszę do Was, gdyż dla dobra Rzeczpospolitej potrzebne jest zjednoczenie środowisk liberalnych. Pierwszym krokiem do takiego zjednoczenia powinien być wspólny front przeciwko populizmowi" - czytamy w liście Petru.

Lider partii Teraz! uważa, że opozycja powinna sprzeciwić się nowym pomysłom PiS: 500 plus na pierwsze dziecko oraz "trzynastkom" dla emerytów.

"Sprzeciw jest konieczny nie dlatego, że nie chcemy pomagać ludziom, ale dlatego, że nie nie może być zgody na spiralę populizmu. Za chwilę pojawi się ktoś kto włączy się w tę licytację i zaproponuje 1000 zł na drugie dziecko. Wszechogarniający populizm zawsze prowadzi do katastrofy gospodarczej" - twierdzi.



"Nasza deklaracja połączenia sił w parlamencie jest nadal aktualna, pomimo pierwszej niechętnej reakcji ze strony władz Klubu Nowoczesna. Jestem przekonany, że współpraca jest konieczna. Trzeba wznieść się ponad osobiste urazy i skupić się na interesie Rzeczypospolitej" - zapowiada Petru.