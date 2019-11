Bateria kwantowa, która nigdy się nie rozładuje

Istnieje możliwość, że bateria litowo-jonowa, za którą trzech naukowców dostało w tym roku nagrodę Nobla, powoli przechodzi do historii. Naukowcy z Uniwersytetu Alberty oraz Uniwersytetu w Toronto ogłosili właśnie, że opracowali projekt bezstratnej ekscytonicznej baterii kwantowej, czyli takiej, która czerpie energię bezpośrednio z fotonów, podczas ich absorpcji przez elektron.

Taka bateria teoretycznie pozwala na bezstratne magazynowanie energii w nieskończoność. Autorzy twierdzą, że powstanie takiego akumulatora jest w zasięgu ręki.



Te malutkie baterie kwantowe, znacznie mniejsze od ich tradycyjnych odpowiedników, mogłyby być wykorzystane do zasilania różnorodnych urządzeń kwantowych w skali nano, w tym komputerów kwantowych.



Cały problem z tą baterią polega stworzeniu takiego urządzenia, które pozwoli na bezstratne przechowywanie energii ekscytonicznej. Gabriel Hanna, główny autor badania wyjaśnia, że można to osiągnąć: "Kluczem jest przygotowanie tej sieci kwantowej w tzw. stanie ciemnym", czyli dosłownie w ciemności. Wówczas otwarty model sieci kwantowej o wysokiej symetrii strukturalnej, który wykorzystywany jest jako platforma do przechowywania energii, nie może wymieniać energii z otoczeniem i staje się odporny na straty energii. Hanna tłumaczy, że energia zgromadzona w akumulatorze może być rozładowana na żądanie poprzez kontrolowany sposób przerwania symetrii strukturalnej sieci.