Biochemia: Drewno jak szkło

W Sztokholmie działa Wallenberg Wood Science Center zajmujące się badaniem właściwości drewna. Naukowcy z tej instytucji opracowali technologię przetwarzania drewna w materiał „transparentny”. Wynalazcy twierdzą, że jest on na tyle przezroczysty, że nadaje się do produkowania baterii słonecznych, a nawet po prostu szyb okiennych.

Ostatnio badacze sprawili, że transparentne drewno jest w stanie pochłaniać, magazynować, a następnie uwalniać ciepło. Efekt ten uzyskali, dodając glikol polietylenowy PEG. W temperaturze 20 st. C ma on postać stałą, ale już przy 27 st. C roztapia się. Wykorzystując to zjawisko, można magazynować i uwalniać ciepło.