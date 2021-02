Próbne otwarcie hoteli może być za drogie

Jest bezpiecznie

Tymczasem branża może się szykować do ponownego otwarcia. Hotele będą przyjmować gości od 12 lutego. Alex Kloszewski, partner zarządzający w Hotel Professionals i Hotel Professionals Management Group, nie ma wątpliwości, że polscy operatorzy hotelowi zastosują się do niezbędnych procedur – dla bezpieczeństwa zarówno gości, jak i pracowników. – Hotele to jedyny przykład z branży HoReCa, gdzie o gości troszczymy się całą dobę. Wszystkim hotelarzom zależy na zapewnieniu im nie tylko komfortu, ale i bezpieczeństwa – podkreśla. Dodaje, że jeżeli przepisy sanepidu dla branży hotelarskiej będą rozsądne i konsultowane z nią przed wydaniem, przestrzeganie wytycznych i rekomendacji stanie się nowym standardem. – A to sprawi, że wszyscy będą czuć się pewnie – podkreśla.