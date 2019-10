Sekret piwa i hybryd

Belgia to europejska ojczyzna piwa. Strabon (64 p.n.e.–24 n.e.) podaje w „Geografii powszechnej", że we Flandrii piwo warzono już 1200 lat wcześniej. Spośród belgijskich piw najbardziej charakterystyczne są trunki typu lambik. Powstają one w wyniku spontanicznej fermentacji drożdży pochodzenia naturalnego, warzone są w regionie Payottenland. Z kolei geuze to mieszanka lambików, a kriek to lambik owocowy, w jego fermentacji biorą udział wiśnie z pestkami.