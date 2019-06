Kleszczy będzie coraz więcej

Janusz Dzisko, lekarz weterynarii, warmińsko- -mazurski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny

Jaki odsetek kleszczy przenosi boreliozę?

Poniżej dalsza część artykułu

Badania, robione m.in. na Uniwersytecie w Białymstoku pokazały, że liczba kleszczy zakażonych borelią wynosi 30–40 proc. Inne opracowania mówią o 15 proc. Jak więc, widać nie ma jednego, konkretnego wskaźnika. Pewne jest natomiast to, że borelia na stałe zagnieździła się w środowisku tych pajęczaków. Mogą ją one przenosić we wszystkich stadiach swego rozwoju. Co więcej, ze względu na zmiany klimatyczne wzrasta ilość kleszczy. Potwierdzają to nasze statystyki, które badają początek zachorowań. Okres narażenia na ukąszenia kleszczy zdecydowanie się wydłużył. Obecnie początek rejestrowanych zachorowań przypada na połowę lutego – czas, który kiedyś oznaczał zimę. Trwa on aż do listopada.

Co należy zrobić, żeby nie zarazić się boreliozą od kleszcza?

Po pierwsze należy kleszcza we właściwy sposób usunąć z ciała. Po drugie nawet jeśli taki kleszcz jest zakażony borelią, to nie należy automatycznie zakładać, że osoba ugryziona również zostanie zarażona. Transmisja tej choroby zdarza się bowiem w około 12 proc. przypadków, więc nie za każdym razem zakażony kleszcz wywoła u człowieka boreliozę.

Jakie są objawy tej choroby?

Standardowym objawem, który w większości przypadków potwierdzał zakażenie, był rumień wędrujący. Jednak dziś już wiemy, że wiele zakażeń przebiega bez tej zmiany skórnej. Natomiast po jakimś czasie mogą pojawić się inne objawy, jednym z częstszych jest zapalenie stawów i wsierdzia. Pomijając zmiany skórne, najgorszy scenariusz w mojej ocenie to neuroborelioza. Poza tym jest jeszcze wiele objawów, takich jak gorączka, złe samopoczucie, zmęczenie czy niechęć do życia.

Czym charakteryzuje się neuroborelioza?

Zmiany wywoływane przez chorobę dotykają naszego mózgowia, co w konsekwencji prowadzi do pewnego rodzaju kalectwa. Pojawia się m.in. demencja i problem kontrolowania zwieraczy. Gama objawów, jakie wywołuje neuroborelioza, jest ogromna.