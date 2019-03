Bezpieczny odpowiednik alkoholu istnieje

Czyż nie byłoby wspaniale, gdyby noc picia nie stanowiła zagrożenia dla naszego zdrowia, a następnego ranka moglibyśmy obudzić się, czując się świeżo i gotowi do wyjścia?

Alkohol? Wszyscy go piją. Zawsze znajdzie się jakaś okazja, którą trzeba uczcić. Spotkanie towarzyskie prawie zawsze wiąże się z mniejszą lub większą ilością wypitych trunków. Po pierwszym kieliszku przychodzi rozluźnienie, po kolejnych ożywienie i rozwiązuje się język, kolejne mogą doprowadzić do trudności w przemieszczaniu się i bełkotliwej mowy. Ostatni może doprowadzić do pijackiej drzemki czyli ostatecznego unieszkodliwienia mózgu, na szczęście ten proces zwykle jest odwracalny.

Poranek wita nas bólem głowy i żołądka, rozdrażnieniem i nudnościami. Wszystko dla tego, że kiedy nasza wątroba metabolizuje alkohol, wytwarza toksyczny i rakotwórczy aldehyd octowy. Aldehyd zatruwa organizm. Do tego dochodzi odwodnienie, hipoglikemia (spadek poziomu cukru we krwi) i niedobór wypłukanych witamin. Osoba spożywająca zbyt dużo etanolu naraża się na ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej, gardła i piersi, jak również udarów, chorób serca i wątroby, uszkodzenia mózgu i układu nerwowego.

Czy nie byłoby pięknie, gdyby udało się stworzyć napój bezalkoholowy dla dorosłych, który dostarcza wszystkich pozytywnych i przyjemnych doznań związanych z piciem, a nie ma żadnych efektów ubocznych? Taki, który można popijać całą noc, a rano wstać świeżym i gotowym na nowy dzień bez tych wszystkich konsekwencji związanych z kacem?

Naukowiec, David Nutt związany ze szpitalem Hammersmith w Londynie twierdzi, że stworzył taki preparat. Nazwał go Alcarelle, ale znany jest też pod nazwą „alcosynth”.

„Przemysł wie, że alkohol jest substancją toksyczną”, mówi Nutt w The Guardian, „Gdyby odkryto go dzisiaj, byłaby on nielegalny jako środek spożywczy. Bezpiecznym limitem alkoholu, jeśli zastosuje się kryteria norm żywnościowych, byłaby jedna szklanka wina rocznie”. W listopadzie 2018 Nuttowi i jego partnerowi biznesowemu Davidowi Orrenowi udało się zebrać fundusze i właśnie rozpoczęli procedury, które mają wprowadzić Alcarelle na rynek. Według nich może to nastąpić już za pięć lat.

Jeśli wprowadzimy alkohol do organizmu, jego główne działanie, które odbieramy jako przyjemne, trafia w mózg. To tam etanol wywołuje „zamieszanie”. Upośledza działanie neuroprzekaźników wchodząc w bezpośrednie relacje z przekaźnikami GABA, NMDA, serotoniny i acetylocholiny, prowadzi do uwalniania dopaminy i endorfiny. Nutt, który wiele lat pracował z osobami nadużywającymi alkoholu, postanowił stworzyć preparat wywołujący „zamieszanie”, a jednocześnie pozbawiony toksyczności etanolu.

Przedsiębiorcy dostrzegają wiele trudności z wprowadzeniem preparatu na rynek. Pierwszy to przekonanie urzędników do spraw żywności, że produkt jest całkowicie bezpieczny. Uważają oni, że przemysł spirytusowy mógłby wprowadzić Alcarelle do produkcji, tak jak firmy produkujące napoje przyjęły stewię. Kolejny, to przekonanie konsumentów do alcosynth, który nie jest pochodzenia naturalnego tylko pochodzi z przemysłu chemicznego. Dużym problemem jest też smak preparatu, który trzeba maskować aby w ogóle wprowadzić go do organizmu.

W ciągu ostatnich 20 lat badań nastąpił ogromny postęp w naukach o mózgu. Postępy te utorowały drogę do ekscytujących nowych przedsięwzięć w zakresie alternatywnych napojów dla dorosłych. Twórcy Alcarelle wierzą, że wykorzystanie tego i przyszłych badań ma potencjał, aby radykalnie poprawić nasze życie i ogólny stan zdrowia, a jednocześnie nie pozbawiać nas substancji, które pozwolą na „wprowadzenie elementu baśniowego do rzeczywistości”