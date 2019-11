Ostatnie Boże Narodzenie George'a Michaela

Pierwszy od 2012 roku premierowy singiel nieodżałowanego George’a Michaela - „This Is How (We Want You To Get High)” - trafił do serwisów cyfrowych.

Utwór promuje film „Last Christmas” z Emilią Clarke („Gra o tron”) i Henrym Goldingiem („Crazy Rich Asians”) w rolach głównych. Poniżej dalsza część artykułu

George Michael jest autorem jednych z najlepszych popowych utworów wszech czasów, w tym jednej z najsłynniejszych piosenek świątecznych. 35 lat po premierze „Last Christmas”, fani otrzymują niespodziankę w postaci „This Is How (We Want You to Get High)”, promującą film zatytułowany jak bożonarodzeniowy klasyk artysty.

„This Is How (We Want You To Get High)” to funkowy, rytmiczny utwór, który idealnie pasuje do finału „Last Christmas” – filmu zainspirowanego muzyką George’a Michaela i zespołu Wham!.

Autorami i producentami singla są George Michael oraz James Jackman, wieloletni współpracownik artysty. Utwór powstał podczas ostatniej sesji nagraniowej gwiazdora.

Emma i George Na soundtracku „Last Christmas” znajdują się trzy utwory Wham! oraz dwanaście solowych piosenek George’a Michaela. Reżyser Paul Feig („Druhny”, „Mad Men”) opisuje obraz jako „list miłosny do George’a”.

Współautorką scenariusza do filmu jest laureatka Oscara Emma Thompson, która zagrała również w filmie jedną z głównych ról.

Odwiedziła George’a w jego domu wiosną 2013, by omówić pomysł na scenariusz. Michaelowi bardzo spodobały się pomysły aktorki i udzielił błogosławieństwa projektowi. Artysta na bieżąco czytał kolejne wersje scenariusza, aż do niespodziewanej śmierci w grudniu 2016.

Wiosną 2018, po dyskusjach, które piosenki powinny znaleźć się w filmie, Emma Thompson miała możliwość posłuchania kilku nowych, ukończonych, lecz niewydanych wcześniej utworów George’a Michaela. Od razu zachwyciła się „This Is How (We Want You to Get High)”. Najlepiej oddaje wątki poruszone w scenariuszu.