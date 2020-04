Dom Development przemyśli dywidendę

W I kwartale Dom Development sprzedał 815 mieszkań, o 12 proc. mniej rok do roku. Firma przekazała klucze do 549 lokali, o 55 proc. mniej niż rok wcześniej. „Sprzedaż i przekazania były zbliżone do założonych w budżecie, co tworzy wrażenie spokojnego początku roku. Takie stwierdzenie jest zgodne z prawdą jedynie do czasu pojawienia się w Polsce wirusa COVID-19 na początku marca. W ocenie Zarządu Spółki, Grupa sprawnie i zdecydowanie zareagowała na to zagrożenie" – czytamy w komunikacie. Na koniec marca grupa miała około 644 mln zł środków pieniężnych na rachunkach, a wskaźnik zadłużenia odsetkowego netto do kapitałów własnych wynosił około 4 proc.