Naukowcy odkryli białko, które pobudza rozwój raka płuc i czerniaka

Stwierdzono, że białko WDR74 odgrywa ważną rolę w rozwoju guza i przerzutów czerniaka i raka płuca. Gdy naukowcy sztucznie zwiększyli ilość tego białka w komórkach nowotworowych, zaobserwowali zwiększoną aktywność komórek. Kiedy jednak ilość białka została zmniejszona, komórki straciły zdolność do wytwarzania przerzutów i stały się podatne na chemioterapię

W większości przypadków nowotworów pacjenci umierają nie z powodu głównego guza, ale z powodu przerzutów, które mają wpływ na kluczowe organy.

Pojawiają się one na pewnym etapie rozwoju nowotworu, kiedy komórki dostają się do krwiobiegu. Nazywane są one krążącymi komórkami nowotworowymi. Wywołują przerzuty, czyli guzy wtórne, które pojawiają się w przypadkowych częściach ciała. Tylko niewielka ilość krążących komórek nowotworowych - jedna dziesiąta lub nawet jedna setna - może tworzyć przerzuty.