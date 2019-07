Tam, gdzie najłatwiej „złapać” żółtaczkę typu E

Zapalenie wątroby typu E (HEV) opisano po raz pierwszy w 1978 roku. Wirusa, który je wywołuje, odkryto dopiero w 1983 roku u radzieckich żołnierzy w Afganistanie. Głównym sposobem zakażenia wirusem w Europie, Chinach, Japonii i Ameryce Północnej jest spożywanie niedogotowanej wieprzowiny. Natomiast w Meksyku, Indiach, Afryce i większości krajów azjatyckich zakażenie odbywa się poprzez kontakt z wodą z rzeki lub studni skażonych fekaliami. Według Światowej Organizacji Zdrowia, każdego roku na całym świecie dochodzi do około 20 milionów zakażeń HEV i do około 50 000 zgonów z powodu tej choroby. Do epidemii zapalenia wątroby typu E zazwyczaj dochodzi po ulewnych deszczach i powodziach lub po wielomiesięcznych suszach. Są one szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży.

