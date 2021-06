Solidarna Polska broni fundacji o. Rydzyka. „Bezpardonowy atak”

Subsydiarny akt oskarżenia przeciwko członkom zarządu fundacji Lux Veritatis, w tym przeciwko ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, złożyła w czerwcu zeszłego roku w sądzie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. - Fundacja nie udostępniła nam, pomimo ciążącego na niej obowiązku, informacji publicznej o jej wydatkach finansowanych ze środków publicznych - tłumaczył Szymon Osowski z organizacji. Watchdog Polska od 2003 r. zajmuje się m.in. dostępem do informacji publicznej i udzielaniem pomocy prawnej na ten temat oraz monitoruje wybrane obszary życia publicznego.

Parlamentarzyści i eurodeputowani partii Zbigniewa Ziobry podkreślają, że przyłączenie się do „obrony tych katolickich i ważnych dla obrony wartości dzieł” to „zadanie i zobowiązanie”. „Działania podjęte przez Watchdog Polska w kierunku zabezpieczenia, m.in. dostępu do skrzynek elektronicznych, zajęcia sprzętu elektronicznego, przeszukania siedziby Fundacji poddają w bardzo dużą wątpliwość dobre intencje Stowarzyszenia Watchdog Polska. Praktyki te zdecydowanie wykraczają poza działania ukierunkowane na kontrolę organizacji pozarządowych w demokratycznym państwie i w naszej ocenie noszą znamiona nękania i utrudniania prowadzenia działalności” - czytamy w oświadczeniu.

„Nie może być zgody na bezpardonowy atak w wolnym i demokratycznym Państwie na prawa i swobody Fundacji Lux Veritatis, która przyniosła Polsce widzialne owoce ewangelizacji, obrony dziedzictwa chrześcijańskiego Polski, krzewienia, patriotyzmu, budowania pamięci i tożsamości a przede wszystkim możliwość funkcjonowania w przestrzeni medialnej wolności słowa wyrażającej się w bezpośrednim dostępie do anteny Polaków, którzy w sposób nieskrępowany mogli i mogą wyrażać swoje opinie” - dodają politycy Solidarnej Polski.

Pod oświadczeniem podpisali się europosłowie: Patryk Jaki i Beata Kempa, parlamentarzyści: Tadeusz Cymański, Mariusz Gosek, Sebastian Kaleta, Norbert Kaczmarczyk, Mariusz Kałużny, Jan Kanthak, Janusz Kowalski, Maria Kurowska, Dariusz Olszewski, Jacek Ozdoba, Piotr Sak, Edward Siarka, Aleksandra Szczudło, Piotr Uruski, Michał Woś, Tadeusz Woźniak, Michał Wójcik, oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Nie ma natomiast podpisu Marcina Warchoła, który przed przegranymi przez niego wyborami na prezydenta Rzeszowa deklarował opuszczenie Solidarnej Polski (choć na stronie partii figuruje jako jej poseł).

Pod oświadczeniem nie podpisał się także prezes ugrupowania Zbigniew Ziobro, który jednak pod koniec kwietnia przekonywał - na antenie TV Trwam i Radia Maryja, że „mamy do czynienia ze zjawiskiem, w którym organizacje, często finansowane ze źródeł zewnętrznych poza Polską, realizują zadania wyznaczone im przez sponsorów, którzy dają finansową gwarancję funkcjonowania tych podmiotów”. Skrytykował Watchdog, podkreślając, że „gdy mamy do czynienia z finansowaniem zewnętrznym, często trudno sprawdzić kto jest rzeczywistym zleceniodawcą późniejszej aktywności tych instytucji”.

