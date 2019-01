Hanna Gronkiewicz-Waltz reaguje na "plastusie" w TVP Info

Była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że podejmie działania prawne o charakterze karnym w związku z wyemitowanymi w TVP Info "plastusiami".

Kukiełka stylizowana na Jerzego Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w niedzielę, 13 stycznia, zagra po raz 27., była bohaterem czwartkowego programu "Minęła 20" w TVP Info. A dokładnie - antybohaterem.

Marionetka, według koncepcji Barbary Pieli, ukazała Owsiaka jako poskładanego i nakręcanego przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Słowa, jakie wypowiada, to powtarzane w kółko "cześć, siema". Później karykatura Owsiaka pyta pakującą pieniądze do worka Gronkiewicz-Waltz: "co się z moimi pieniędzmi dzieje?". Całość zatytułowana została jako "Metoda »na siema«".

Czytaj także:

TVP Info zawiesza wydawcę "Minęła 20". Za ośmieszanie Owsiaka

Owsiak o animacji Pieli: Nie da się mnie zrobić z plasteliny

- Jeżeli ktoś chce mnie zrobić z plasteliny, to się nie uda - skomentował materiał Jurek Owsiak.

Poniżej dalsza część artykułu

Szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski poinformował, że "wobec osób odpowiedzialnych za incydent w programie "Minęła 20" zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje". Od prowadzenia programu tymczasowo został odsunięty Michał Rachoń.

Działania prawne w sprawie wyemitowanego materiału zapowiedziała była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

- Teraz mam więcej czasu, będę występować przeciwko różnym działaniom. Jestem już po rozmowie z adwokatem, w tym tygodniu napiszę. Prawdopodobnie to będzie publiczno-prawne. Tak mi zasugerował adwokat. Z prywatnym poczekamy; najpierw karne, bo to jest jednak za mocne, to ma wyraźne oznaki oszczerstwa, pomówienia, zniesławienia. Oddaję się w ręce praktyków, jestem z prawa bankowego, oni są z prawa karnego - powiedziała w rozmowie z radiem ZET.

- Nie będę puszczać płazem, to na pewno - zapowiedziała.