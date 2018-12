Wenezuela: Dziennikarz z Niemiec aresztowany za szpiegostwo

Niemiecki dziennikarz-freelancer, Billy Six, został aresztowany w Wenezueli pod zarzutem szpiegostwa - informuje AP.

Jak pisze AP Six okrążył cały świat z kamerą, rozmawiając z ludźmi z krajów pogrążonych w wojnach i kryzysach o to, jak radzą sobie z codziennością.

Poniżej dalsza część artykułu

Jednak po dotarciu do Wenezueli, gdzie chciał dokumentować upadek gospodarczy tego kraju, Six został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Jego rodzina zapewnia, że oskarżenia te są fałszywe.

- Nigdy nie sięgał po broń, nigdy nie brał udziału w żadnych demonstracjach - mówi ojciec dziennikarza, Edward Six w rozmowie z AP. - Chodził tylko po ulicach. Rozmawiał z normalnymi ludźmi. Zadawał im pytania a materiały umieszczał w internecie - dodał.

Do aresztowania miało dojść trzy tygodnie temu. Władze Wenezueli jak dotąd nie komentują sprawy.

31-letni dziennikarz miał trafić do więzienia Helicoide w Caracas, do którego trafiają wenezuelscy opozycjoniści.

Jak pisze AP dotychczas zagraniczni dziennikarze zatrzymywani przez wenezuelskie władze po kilku dniach byli wydalani z kraju.

Six miał zostać aresztowany 17 listopada, po tym jak policjanci zauważyli go w nocnym klubie w Punto Fijo. Zarzucono mu szpiegostwo, udział w rebelii i naruszenie strefy bezpieczeństwa. Six ma od tego czasu przebywać w więziennej izolatce.

Niemiecki dyplomata twierdzi, że władze Wenezueli nie pozwalają niemieckim służbom konsularnym odwiedzić Sixa - wbrew przepisom prawa międzynarodowego.

W 2013 roku Six został na trzy miesiące uwięziony przez władze Syrii, po tym jak nielegalnie przekroczył granicę tego kraju. Ostatecznie uwolniono go z pomocą rosyjskich dyplomatów w Damaszku.