Rosyjski Forbes w dagestańskich rękach

Właścicielem rosyjskiej wersji amerykańskiego magazynu Forbes został zięć byłego prezydenta Republiki Dagestan.

- Magazyn potrzebował kogoś bez konfliktu interesów, kto by zagwarantował niezależną politykę redakcyjną. Amerykański Forbes Media zobaczył we mnie takiego człowieka, a kryzys ostatnich miesięcy w samym magazynie przyśpieszył moją decyzję - wyjaśnił nowy właściciel Mahomed Musajew gazecie RBK.

Dodał, że kupił 100 proc. udziału w firmie AS RUS Media, która także wydaje magazyn OK!. Ale ten zamierza on sprzedać i skupić się na Forbes Russia. Musajew dodał, że kupił spółkę za własne pieniądze, ale nie podał ani za ile, ani źródeł ich pochodzenia.

Zapewnił, że podejmie kroki, by zapewnić redakcji niezależność. Jak? Powstanie rada dyrektorów z udziałem przedstawicieli właściciela, redakcji i dyrektorów tzw. niezależnych (z zewnątrz). Zaprosił do rady były naczelnych rosyjskiej wersji Forbes'a. Poinformował, że Forbes Media podjął decyzję o przedłużenia licencji dla Forbes Russia do 2023 r (kończyła się z końcem 2019 r).

Od 2015 r właścicielem rosyjskiego Forbesa była grupa medialna ACMG, która kupiła licencję od niemieckiego koncernu Axel Springer. ceny strony nie podały, ale według RBK było to 7 mln dol..Rosyjskiej wersji zarzucano upolitycznienie i uleganie różnym naciskom.

Kim jest nowy właściciel, stawiający się na straży niezależności? Ma 55 lat urodził się w Dagestanie. Był aktywnym działaczem komunistycznego Komsomołu. W wieku 37 lat ukończył studia wyższe (ekonomia). Wcześniej pracował w moskiewskim merostwie w ekipie mera Jurija Łużkowa. Kiedy ten musiał odejść w związku ze skandalem korupcyjnym i finansowym (uciekł do Londynu), z ratusza zniknął także Musajew. Wylądował miękko w moskiewskim centrum wystawienniczym (dawne WDNH) najpierw jako zastępca a od 2004 r - dyrektor generalny. Wtedy to Kommersant napisał, że Musajew jest prywatnie zięciem prezydenta Dagestanu Ramazana Abdułatipowa.

W 2009 r Musajew został zdymisjonowany a rok później Proukuratura Generalna Rosji postawiła mu zarzut niezgodnego z prawem oddania pawilonów wystawowych w dzierżawę. Budżet stracił na tym ponad 1 mld rubli. Ale Musajew przed sądem nie stanął, bowiem śledczy, z niewiadomych przyczyn, nie skierowali aktu oskarżenia.

Musajew wrócił do Dagestanu i zasiadł we władzach tej jednej z najbiedniejszych i najbardziej opanowanych przez grupy przestępcze republiki. Odpowiadał tam za „przyśpieszenie innowacyjnego rozwoju, inwestycje w gospodarkę".

