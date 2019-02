Rodziny ofiar katastrofy MH17 pozywają Rosję i Putina

Liczba osób, które przyłączyły się do postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka przeciwko Rosjij i prezydentowi Władimirowi Putinowi w związku z katastrofą samolotu MH17 wzrosła do 291 - poinformował adwokat Jerry Skinner.

Jerry Skinner złożył pozew w imieniu krewnych ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu zestrzelonego nad Donbasem w lipcu 2014 roku.

- Działania rozpoczęliśmy z niewielką liczbą obywateli Malezji i Australii. Teraz dołączyła do nas duża liczba krewnych ofiar. Na tę chwilę jest to 291 osób. Będziemy szczęśliwi, jeśli dołączą do nas kolejne. Na tę chwilę jest to 291 osób - powiedział.

Adwokat zapowiedział, że będzie domagał się 10 milionów dolarów za każdą ofiarę katastrofy. Samolotem podróżowało 298 osób, głównie obywateli Holandii. Całkowita kwota roszczenia może wynieść niemal 3 mld dolarów.

Boeing 777, lecący za Amsterdamu do Kuala Lumpur, został 17 lipca 2014 roku zestrzelony na obszarze objętym konfliktem we wschodniej Ukrainie, w regionie Doniecka. Wszystkie 298 osób, które były na pokładzie, zginęły w katastrofie. Ofiary pochodziły z dziesięciu krajów. Najwięcej w samolocie MH17 było obywateli Holandii - 196 osób.

Rosja konsekwentnie zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w zestrzeleniu MH17, mimo oskarżeń ze strony zachodnich państw, że Kreml próbował udaremnić międzynarodowe śledztwo w tej sprawie poprzez cyberataki i kampanię dezinformacji.