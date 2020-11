Koronawirus boleśnie uderzył w Lufthansę

W porównaniu z II kwartałem straty zostały zmniejszone dużymi oszczędnościami w kosztach i zwiększoną liczbą lotów w lipcu i sierpniu. Dział cargo przyczynił się do tego osiągając kwartalny zysk 169 mln euro. Wykorzystanie floty wyniosło zaledwie 22 proc. poziomu sprzed roku, przewozy pasażerów zmalały o 20 proc. do 8,7 mln przyczyniając się do zużywania średnio 200 mln euro miesięcznie na koszty operacyjne. Lufthansa spodziewa się jeszcze mniej pasażerów w sezonie zimowym, więc te koszty będą większe w IV kwartale, ale nie powinny przekroczyć 350 mln euro. Dodatnie przepływy gotówki mają pojawić się w przyszłym roku

