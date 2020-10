ANA zlikwiduje 3500 miejsc pracy

Redukcja załogi w największym w Japonii przewoźniku, zatrudniającym 43 500 ludzi (stan z 2019 r.) jest częścią szerszego planu restrukturyzacji, który ma być ogłoszony we wtorek 27 października i ma zmniejszyć koszty, bo ANA przewiduje dłuższy spadek popytu na przewozy. Według dziennika, ANA chce zredukować załogę do końca roku finansowego w marcu 2023 wstrzymując werbunek i poprzez programy aktywizacji zawodowej (outplacement).

ANA spodziewa się w bieżącym roku (do 31 marca 2021) straty netto ok. 500 mld jenów (4,8 mld dolarów), zaciągnęła więc pożyczki na miliardy dolarów i wystąpiła do rządu, by uruchomił kampanię promowania turystyki.