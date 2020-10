Pandemia: Pierwsze brytyjskie lotnisko będzie testować pasażerów

Lotnisko Heathrow postanowiło pomóc podróżującym Brytyjczykom. Szybkie testy molekularne LAMP przeprowadzane są w terminalach 2 i 5. Testy chcą tez oferować swoim pasażerom takie linie lotnicze jak British Airways, Virgin Atlantic i Cathay Pacific. Linie chcą by dla pasażerów indywidualnych były one nieco tańsze kosztowały od 50 do 60 funtów. Testy LAMP są nieco mniej dokładne niż rekomendowane przez WHO testy PCR, ale według władz lotniska są uznawane na świecie bardzo szybko dają rezultat, który pozwoli na wydanie pasażerom stosownego zaświadczenia.