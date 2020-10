Niespodziewana dymisja prezesa British Airways

— Niestety jest tak, że im mniej ludzi lata, tym mniej osób jest potrzebnych do ich obsługi — tłumaczył Alex Cruz konieczność zmniejszenia zatrudnienia. W Wielkiej Brytanii spadek podróży lotniczych jest wyjątkowo głęboki. W sierpniu londyńskie Heathrow obsłużyło 1,3 mln pasażerów, w porównaniu z 6,8 mln rok temu w tym samym miesiącu. We wrześniu spadek liczby odprawionych pasażerów wyniósł 81 proc. w porównaniu ze średnią europejską na poziomie 68 proc. A parlamentarzystom tłumaczył, że tak głęboka redukcja wynika z wielkiej odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa. — Jako człowiek odpowiedzialny, muszę reagować szybko — mówił we wrześniu broniąc swojego planu restrukturyzacji. I nie ukrywał, że zrobił wszystko, co jest tylko możliwe. Natomiast rząd nie wprowadził na lotniskach obowiązku testowania odlatujących pasażerów, a niedawno wprowadzony podatek od podróży lotniczy obowiązuje nawet przy lotach krajowych.